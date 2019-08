Rosa Elvira Vargas

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de agosto de 2019, p. 9

Rosario Robles Berlanga entró a la política desde las filas de la izquierda universitaria.

Compañera de lucha y militante bajo las mismas siglas de muchos integrantes del actual gobierno, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, inició hace tres décadas una trayectoria pública en la cual lo mismo ha acariciado fantasías de poder que ha enfrentado señalamientos por deslealtad y corrupción.

Hoy, quien evanescente y sin rubor se dejara alguna vez colocar la banda presidencial de Carlos Salinas de Gortari y escuchara de este mismo un Se te ve bien, Rosario , para estimular sus ambiciones políticas, pasa su primera noche en la cárcel.

En el sexenio pasado fue titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Y junto a quienes están en el actual gabinete es una de las 30 mujeres que han ocupado tal posición desde que José López Portillo designara en Turismo a Rosa Luz Alegría.

Y es también, según registros, el tercer ex secretario de Estado, en más de 40 años, en ser encarcelado. En 1977 lo fue el ex titular de la Reforma Agraria, Félix Barra García, y en 1978 el ex secretario de Comunicaciones y Transportes Eugenio Méndez Docurro.

Como estudiante de economía militó en el Grupo de Izquierda Revolucionaria (GIR). Y a partir de los años 80 del siglo pasado tuvo actividad sindical en el Stunam –dentro de la corriente encabezada por Armando Quintero, hoy alcalde en Iztacalco– y política como parte de la OIR-Línea de masas.

Hacia 1987 se vinculó a la Corriente Democrática fundada por ex militantes del PRI como Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y Cuauhtémoc Cárdenas, candidato a la Presidencia de la República al año siguiente y con quien fincó una estrecha relación.

En 1997, como primer jefe de Gobierno de la capital del país, Cárdenas la designó secretaria de Gobierno. Y dos años después entró como titular sustituta a la salida de aquel para competir nuevamente por la Presidencia de la República.