▲ El equipo jurídico de Rosario Robles, a la salida de la audiencia en que la ex titular de la Sedesol y la Sedatu fue vinculada a proceso y se le dictó prisión preventiva. Foto Pablo Ramos

Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Carolina Gómez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de agosto de 2019, p. 8

La detención de Rosario Robles confrontó posturas en diversos sectores políticos y sociales. En el Senado, legisladores del PRI advirtieron que se violó el principio de presunción de inocencia de la ex funcionaria, al haberla encarcelado de manera preventiva, sin que ello se justifique, mientras los de Morena sostuvieron que no hay ningún afán de venganza política y se respetará el debido proceso.

Por su parte, Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Accceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), consideró que la aplicación de la justicia por los desvíos en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol, hoy del Bienestar) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no sólo debe quedarse en Robles, sino llegar hasta las últimas consecuencias .

Al mismo tiempo, legisladores del PAN y el PRD dijeron esperar que la detención de la ex funcionaria no sea una cortina de humo y que la sociedad mexicana no está dispuesta a que se lleve a cabo algún tipo de venganza política.

La diputada morenista Dolores Padierna recalcó que Robles es chiva, pero no expiatoria , y enfatizó que se debe investigar el enriquecimiento personal de la ex jefa de gobierno capitalina, además de recuperar los recursos públicos desviados durante su gestión en la entonces Sedesol.