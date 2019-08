Periódico La Jornada

Miércoles 14 de agosto de 2019, p. 5

Durante la audiencia de Rosario Robles Berlanga no se distribuyó algún oficio que ordenara a los medios de comunicación reservar el nombre completo de la inculpada, ni el juez de control con sede en el Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, dio instrucción alguna para denominarla con las siglas de su nombre. Los reporteros sólo registraron sus datos para acceder. Lo anterior, a diferencia de otros casos donde se hizo firmar un escrito en el que los representantes de los medios se comprometían a no publicar completo el nombre de los imputados, como en las audiencias del ex gobernador de Veracruz, a quien por orden judicial sólo se le podía mencionar como Javier N .