Antes de decretar la vinculación a proceso, Delgadillo Padierna miró hacia donde estaban los abogados y Rosario Robles y dijo que la ex servidora pública pudo evitar los hechos ejerciendo sus facultades, pues era la única que podía influir en el oficial mayor, Emilio Zebadúa, quien firmó la mayoría de los contratos irregulares, para que dejara de celebrar estos actos jurídicos, pero no lo hizo simplemente porque no quiso .

La defensa de Robles, integrada por Alexandro Olea, Julio Hernández Barros y Manuel Saucedo Ortiz, presentó más de 30 datos de prueba, pero dos testimonios y una pericial fueron desechados por el juez. Entre las probanzas rechazadas destaca la entrevista de la ex secretaria particular María Eugenia Romero Martínez, con la cual se buscaba demostrar que Robles sí informó a Peña Nieto de las observaciones de la ASF.

El juez dijo a la defensa: Tienen que justificar que Rosario Robles entregó un informe al ex presidente sobre las irregularidades , pues consideró que si existen avisos por escrito a Peña Nieto y no los presentó, está encubriendo al ex presidente, por lo que debe aclarar si está involucrado o no .

En las primeras horas de una audiencia que duró casi 12, la defensa de Robles Berlanga señaló que el ex secretario de Hacienda José Antonio Meade tuvo conocimiento de las irregularidades detectadas en la Sedesol al recibir el acta de entrega-recepción que recibió al tomar posesión de esa secretaría, y que ello consta en el anexo 21 folios 630 y 633, de la carpeta de investigación que integró la Fiscalía General de la República (FGR) y que sirvió de base para imputar a la ex funcionaria.

Así se manifestó durante la audiencia en la que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna sugirió al Ministerio Público Federal (MPF) que investigue y aclare si el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda José Antonio Meade pudieron haber incurrido en encubrimiento respecto de los desvíos de recursos que se cometieron en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), luego de que la ex funcionaria afirmó haber informado al ex mandatario y al ex candidato presidencial priísta de las irregularidades detectadas por más de 5 mil millones de pesos.

▲ El lunes, Rosario Robles Berlanga arribó a los juzgados federales del Reclusorio Sur para comparecer ante el juez que este martes la vinculó a proceso. Foto Pablo Ramos

Agregó que se violaron los ramos 20 de la Sedesol, por el uso indebido del servicio público, y el 08 de la Sedatu, por omisiones en la firma de contratos.

Al solicitar la prisión preventiva justificada, el fiscal Manuel Granados Quiroz señaló que Robles Berlanga ya no gozaba del manto de impunidad que tenía con Enrique Peña Nieto, quien le dijo: no te preocupes, Rosario , y luego, dirigiéndose a la ex funcionaria, manifestó: Qué bueno que vino a dar la cara, lamentablemente lo hizo mucho tiempo después de habernos visto la cara a todos los mexicanos. No bastaba con que hoy se presentara voluntariamente a comparecer, pues existe peligro de que obstaculice las investigaciones .

Los micrófonos colocados en las áreas de la sala de audiencias estaban encendidos y se alcanzó a escuchar cuando el abogado Manuel Saucedo Ortiz respondió al Ministerio Público: Bájale de huevos , frase que fue escuchada por el juez, quien advirtió al defensor que si volvía a expresarse de esa manera lo sacaría de la sala y le revocaría la representación legal.

La vinculación

Al llegar al Reclusorio Sur, Rosario Robles declaró a la prensa que confiaba plenamente en la autonomía judicial, por eso estoy aquí, como siempre, y como siempre se los he dicho, con las faldas bien puestas, tomando al toro por los cuernos y dando la cara, aquí estoy .

Luego de más de 10 horas de audiencia, cuando el cúmulo de señalamientos indicaba que sería vinculada a proceso y corría el riesgo de ser encarcelada, Robles tomó la palabra y expresó, con voz entrecortada: “Me he presentado aquí absolutamente de manera voluntaria. Siempre he dado la cara. Siempre he vivido de mi trabajo, en la misma casa donde nació mi hija. Mi única cuenta bancaria y tarjetas de crédito están congeladas.

“Juez: le señalo que siempre he luchado como mexicana, como mujer, por el debido proceso, por presunción de inocencia. No entiendo el apetito del Ministerio Público por querer enjuiciarme.

Soy una mujer de paz que jamás ha atentado contra nadie. No podría evadir la acción de la justicia. Aquí están mi hija, mis hermanas, a mis espaldas. No me acusan del desvío de 5 mil 73 millones de pesos, se me quiere juzgar a través de terceros. Yo no tengo los millones para irme a vivir a Canadá y luego regresar a México. Por eso le pido que mi proceso se lleve a cabo en libertad, porque siempre he sido una mujer luchadora, he vivido en la Ciudad de México 24 años en Los Reyes Coyoacán.

La fiscalía argumentó que en dos ocasiones buscaron a Robles en su casa para entregarle citatorios de la primera audiencia y otra de una diligencia policial, pero no respondió. Además, estimó que tiene recursos económicos suficientes para evadir la justicia, pues como secretaria de Estado durante un sexenio cobraba 220 mil pesos mensuales. La medida cautelar impediría a Robles destruir o sustraer documentación, persuadir a ex colaboradores de falsear pruebas o testimonios. Serviría para proteger a los tres ex funcionarios que testificaron en su contra, ya que podrían ser objeto de amenazas o se ponga en riesgo su vida .

El juez decretó la prisión preventiva justificada porque determinó la posibilidad de que Robles se fugara, pues la FGR acreditó que hace unos días tramitó una licencia de conducir con una dirección diferente al inmueble de Los Reyes Coyoacán, donde aseguró que habita desde hace 24 años.

Consideró que falseó información, pues primero dijo que antes de comparecer se encontraba en Costa Rica de vacaciones y luego aseguró que fue a tomar un curso. Quitarle el pasaporte no tiene caso, eso no evitaría que se esconda en el país .

La audiencia inicial del caso concluyó este martes poco después de las seis de la mañana y el juez dio un plazo de dos meses para que la FGR concluya las investigaciones complementarias.