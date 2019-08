P

ara algunas personas un martes 13 es de mal augurio, pero otras dicen que no son supersticiosas. La debacle de Rosario Robles ocurrió el martes 13 de agosto. Anoche la otrora intocable Rosario Robles durmió –si es que pudo dormir– en la prisión femenil de Santa Martha Acatitla. Estará tras las rejas por meses, quizá años; su futuro no se ve bien. Después de una diligencia que comenzó el lunes y terminó al amanecer del martes 13, a la que llegó vestida de blanco, con las faldas bien puestas y a ”agarrar al toro por los cuernos”, el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decidió sujetarla a proceso y mandarla a prisión por dos meses, aunque pueden ser seis, mientras se desarrollan las investigaciones sobre la estafa maestra. Consideró que Rosario tiene medios para escapar de la justicia. Ella le pidió que no lo hiciera, el juez fue inflexible. Sus defensores se pasaron de inocentes, dado que el delito del que está acusada –ejercicio indebido del servicio público– no amerita prisión preventiva. Horas después confirmarían que habían mordido el anzuelo: el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, declaró que pedirá que se amplie la investigación luego de detectar 105 convenios adicionales de la Sedesol por más de 800 millones de pesos, vinculados con la estafa. Además, la fiscalía ha solicitado que se investiguen los nexos de Peña Nieto y José Antonio Meade con el caso. Por su lado, el presidente López Obrador expresó en la mañanera que es un logro que no haya impunidad . No asumió el mérito: dijo que la fiscalía y el Poder Judicial son independientes del Ejecutivo. ¿Y el expediente Emilio Lozoya? Sigue abierto. La acción de la fiscalía podría llamarse Operación Red , ya que cayeron tres peces gordos, Rosario, Collado y Ancira; van por más.

¿Y dónde está el dinero?

En marzo del año anterior, la Cámara de Diputados eligió a un nuevo auditor, David Colmenares, identificado con el priísmo, en sustitución de Juan Manuel Portal. Fue Portal quien condujo la investigación de la estafa maestra. Entrevistado ayer por Carmen Aristegui, dio algunos datos que vincularían a Peña Nieto y Meade en el expediente de la estafa maestra. “Durante cuatro años –dijo– se acumularon cantidades multimillonarias de desvíos de recursos a través de las universidades públicas. Universidades que en todos los casos se quedaban con un porcentaje de la cantidad que se les daba y el resto era para otras empresas. La mayoría de las empresas como se llaman ahora, fantasmas o fachada, no existían o si existían no estaban para eso”. Portal confirmó que los informes realizados por la ASF sobre los desvíos de recursos fueron entregados al presidente Peña Nieto, quien incluso hizo un exhorto para que se atendiera las observaciones, es decir, el ex presidente estaba plenamente enterado. Nunca se reunió Portal personalmente con José Antonio Meade, pero también debió estar al tanto del tema por medio de los informes sobre la investigación en torno a los recursos públicos.