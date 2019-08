Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de agosto de 2019, p. 24

Buenos Aires. Al continuar este martes la fuerte devaluación del peso, que se disparó a más de 58 unidades por dólar después del triunfo arrasador del opositor Frente de Todos (FT), la población asiste indignada a una importante alza de precios en todos los rubros, especialmente en los alimentos.

Además, hubo una ola de rechazos al discurso del presidente Mauricio Macri, quien atribuyó la devaluación y el desplome de la bolsa de valores al triunfo del FT, lo que se expresó en comunicados y cartas abiertas que han sido firmadas por miles de personas en un solo día, al igual que críticas provenientes de partidarios del mandatario.

Se conoció que la empresa Smartmatic, que contrató el gobierno para el escrutinio provisorio en las primarias del pasado domingo enfrentando a toda la oposición, no sólo tardó horas en dar los resultados, sino que en la provincia de Buenos Aires el ex ministro de Economía y candidato a gobernador, Axel Kicillof, del FT, se impuso con 52.53 puntos, y no por 47.35, a la candidata oficialista y actual gobernadora María Eugenia Vidal, quien logró 34.67, con una diferencia irreversible. Esto no era lo que había comunicado Smarmatic, por lo que habrá una nueva demanda.

Los movimientos financieros siguen causando fuertes estragos en las valuaciones de bonos, acciones y en el propio peso argentino, advierten varios medios aquí.

El mercado cambiario también atravesó una rueda con precios en alza desde el inicio de las operaciones, en una jornada en la que el Banco Central vendió 150 millones de dólares, y otros 60 millones a cuentas del Tesoro. “En el promedio de bancos del microcentro porteño el dólar terminó a 58.33 pesos, mientras el riesgo país de Argentina alcanzó este martes los mil 700 puntos básicos por primera vez en más de 10 años, desde el 1º de mayo de 2009, cuando el mundo intentaba superar la crisis financiera por la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos”, señala el portal Infobae.

Cada paso aviva las llamas de un incendio que comenzó poco después de terminados los festejos de los ganadores y la amarga sorpresa del gobierno, mientras en muchos rubros está todo paralizado, ya que varias empresas de consumo masivo aseguraron que enviarían a sus clientes listas de precios con incrementos promedio hasta de 15 por ciento. Y hay empresas que no abren hasta no saber exactamente cuál será el precio del día siguiente.