Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de agosto de 2019, p. 20

No existen motivos para asegurar que la caída del sábado pasado en el servicio de Prosa –firma dedicada a proveer medios de pagos– se debió a un ciberataque; sin embargo, muestra que los operadores del sistema financiero nacional son ineficientes para instaurar planes de contingencia en casos como el referido, aseguraron especialistas en seguridad cibernética.

Aurelio Castro, de la consultoría XM, explicó que es inadmisible que la proveedora de medios de pago no haya activado un protocolo de emergencia ante la pérdida de su sistema operativo, y detalla que esto demuestra que a las grandes firmas de la industria, aún les duele pagar por temas de este tipo .

“Podemos descartar un ciberataque, porque no hubo la activación del Grupo de Respuesta a Incidentes –esquema de seguridad en el que participan todos los supervisores del sistema financiero mexicano– , pero si demostró que Pro-sa no tuvo una respuesta inmediata, no importa que las fallas fueran el fin de semana, pues las operaciones son las 24 horas y a diario. Hubo mala planeación de las operaciones que hoy demanda el sistema nacional”, expuso en entrevista.

Castro, quien fue director general de tecnologías de la información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, agregó que existe la posibilidad de que los bancos que operan con Prosa puedan dejar la firma tras los hechos del fin de semana en perjuicio de usuarios de la banca, pues pone en duda la credibilidad de estas instituciones .

El 10 de agosto, tras un incidente en el Centro de Operaciones de Prosa en Santa Fe, la empresa se quedó sin suministro de energía, lo que provocó a su vez una caída en el sistema de terminales bancarias y cajeros. Usuarios que operan con esta firma, como HSBC, Banorte o Santander, no pudieron realizar transacciones a nivel nacional.