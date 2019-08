“La diferencia conmigo es que yo he jugado y ganado la Champions con clubes diferentes“, explicó Cristiano Ronaldo en la serie documental The Making Of de DAZN.

“Él no cambió mi forma de jugar. Seguí siendo el mismo jugador. Obviamente, Zidane me ayudó. Le apreciaba mucho como persona y cuando se convirtió en mi entrenador y lo conocí mejor, me hice aún más fan de Zidane. Por cómo es, por cómo habla, por cómo dirige al equipo y por cómo me trató“, relató el campeón de la Serie A en su primera temporada en Italia.

Cuestionado sobre uno de sus distintivos como jugador, su gran nivel físico a los 34 años, el ganador de cinco Balones Oro aseveró que cuesta mucho mantener el nivel y seguir en la cima .

Este cuerpo atlético y esbelto no cae del cielo. Lo digo en broma, pero es verdad. Tras los trofeos hay mucho trabajo , afirmó el luso.

Aún así, Cristiano señaló que su trabajo está enfocado para conseguir el título para el equipo, porque los trofeos en equipo llevan a los individuales.