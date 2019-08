Agencias

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de agosto de 2019, p. a11

Guadalajara. Tomás Boy, técnico de Chivas, rechazó tajantemente que su equipo haya sido ayudado por los árbitros y el VAR en sus partidos contra Atlético de San Luis y Puebla.

Cada quien tiene su opinión. Evidentemente el VAR ha ayudado al árbitro, en este caso nosotros hemos sido favorecidos por su decisión, pero no tiene nada que ver con que nos ayuden. Que al árbitro se le pasen las jugadas, no las vea o no las quiera ver, no tiene nada que ver con favoritismos , expresó ayer en conferencia de prensa.

Asimismo, minimizó las declaraciones del técnico del Puebla, José Luis Sánchez Solá, quien calificó como una pena la controversia en la que está envuelta Guadalajara.