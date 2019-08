Abril del Río

Miércoles 14 de agosto de 2019

Considerados ejemplo por sus alcances traducidos en múltiples medallas en el plano internacional, los deportistas con capacidades diferentes tomaron con entusiasmo la protesta de cumplir con sus mejores esfuerzos en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, pero estallaron en verdadero júbilo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador les anunció que ellos y sus entrenadores recibirán los mismos estímulos que los convencionales en Lima 2019.

Va a ser el mismo trato para ustedes , dijo López Obrador en relación a los incentivos que anunció la víspera para los 548 participantes en los Panamericanos, consistentes en becas para empezar de 20 mil pesos mensuales por un año en una sola exhibición de 240 mil pesos, además de 40 mil, 35 mil y 25 mil mensuales para los respectivos ganadores de medallas de oro, plata y bronce.

A diferencia de los deportistas convencionales, que viajaron a Lima sólo con el reconocimiento del Presidente para sus familias como principales impulsores, los 184 deportistas adaptados lo harán con la certeza de que a su regreso de los Parapanamericanos, a realizarse del 23 de agosto al 1º de septiembre, recibirán los mismos incentivos económicos.

Tenemos una deuda con los deportistas. El gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias y ahora queremos empezar a ponernos al corriente de ayudar en todo lo que signifique el deporte , asentó el Presidente, y explicó que será igualmente una entrega directa del gobierno federal, sin intermediarios, emanada del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.