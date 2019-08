Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de agosto de 2019, p. 5

El Colegio Nacional conmemora el 80 aniversario del arribo a México de la primera oleada de refugiados de la Guerra Civil española.

Pisar otros suelos, poesía de León Felipe, se tituló la sesión inaugural del ciclo Legado del exilio español, que consistió en la lectura en atril de una selección de poemas y testimonios de León Felipe (1884-1968), a cargo de los actores Diana Bracho y Pablo Bracho.

Adolfo Martínez Palomo, coordinador de ese foro que concluirá este viernes, adelantó que se tratarán múltiples temas como arte, ciencia, política, sociología e historia.

‘‘Lo que traduce todo esto es la enorme diversidad de la cultura de los exiliados, que coincide mucho con la diversidad de los intereses de los miembros de El Colegio Nacional, actuales y los que ya no están con nosotros”, añadió.

Tras destacar que es imposible definir la influencia de ese exilio en ese cuerpo colegiado y viceversa, Martínez Palomo recurrió a un texto de un libro autobiográfico del médico exiliado José Torre Blanco para recordar el pensar y el sentir de lo que fue esa epopeya.

‘‘Es preciso haber tenido que llegar a México en las condiciones de derrota física y moral en que llegamos los republicanos españoles para valorar en su verdadera magnitud lo que México representa para nosotros”, leyó.

‘‘Gracias a México, salimos de la situación de parias para recobrar la dignidad de ciudadanos de un país libre y acogedor que incluso nos brindó carta de naturalización, con la que recobramos la patria perdida. No renegaré nunca de mi calidad de español, pero no a pesar de esto, sino precisamente por ello me siento íntegramente mexicano.”