Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de agosto de 2019, p. 4

A continuación algunos de los testimonios de las mujeres que acusan al tenor Plácido Domingo de supuesto acoso sexual:

Una sostuvo que tuvo relaciones sexuales con él dos veces, incluida una en el hotel Biltmore de Los Ángeles. Cuando Domingo se fue para una actuación dejó 10 dólares en la mesilla de noche y expresó: ‘‘No quiero que te sientas como una prostituta, pero tampoco quiero que tengas que pagar por el estacionamiento. Decía cosas como: Ven a mi apartamento. Cantaremos unas arias. Te asesoraré. Me encantaría escuchar lo que puedes hacer para una audición”.

La mezzosoprano narró que cada vez que el astro volvía a Los Ángeles tenía que prepararse sicológicamente. ‘‘Solía prepararme cuando él estaba en la ciudad, pensando, ‘¿Voy a ser su blanco o no? ¿Qué voy a decirle cuando me invite otra vez? ¿Cómo me voy a salir de esto?’’’

La mujer reveló que tuvo relaciones sexuales con Domingo dos veces: una en el apartamento de él, en Los Ángeles, y otra en el hotel Biltmore;ahí él dejó el dinero en la mesilla. Refirió que el superastro mencionó su ‘‘superstición de que tenía que estar con una mujer antes de un espectáculo’’ para relajarse y calmar sus nervios. ‘‘Cantaré mejor, y todo será gracias a ti’’, contó que él le expresó antes de dejarle los 10 dólares para el estacionamiento.

Estaba totalmente intimidada y sentí que decirle no a él sería como decirle no a Dios. ¿Cómo le dices que no a Dios? , añadió.

‘‘Me vino a recoger en su BMW y me subí al auto con él. Él estaba muy emocionado. Me estaba tocando la rodilla. Me puse en modo actuación para poder vivir conmigo misma’’, asentó. Contó que fueron a su apartamento cerca del pabellón Dorothy Chandler de la ópera, donde los aguardaba el champán.

‘‘Estábamos sentados en el sofá en un momento, y él empezó a besarme’’. Entonces él la llevó a su habitación y le quitó la ropa antes de desvestirse, y practicaron ‘‘toqueteos’’ y ‘‘manoseos’’.

‘‘Absoluta y ciertamente eso era acoso sexual’’

Patricia Wulf, mezzosoprano que trabajó con Domingo, dijo que éste la confrontaba noche tras noche con la misma pregunta susurrada.

‘‘Cada vez que yo salía del escenario, él estaba entre bastidores esperándome’’, narró. ‘‘Venía directo hacia mí, acercándose tanto como podía, ponía su cara justo en mi cara, bajaba la voz y decía, ‘Patricia, ¿tienes que irte a casa esta noche?’’’

‘‘Tienes que entender que cuando un hombre tan poderoso –él es casi como un Dios en mi industria– se acercaba y me decía eso, lo primero que se me pasaba por la cabeza era ‘¿¡qué!?’

‘‘Llegó a un punto en el que cuando me bajaba del escenario trataba de escabullirme tras una columna, y él todavía conseguía la manera de encontrarme.’’

‘‘Absoluta y ciertamente, eso era acoso sexual. Cuando un hombre se te acerca de esa manera y te pregunta con una sonrisa burlona si tienes que irte a casa, repetidas veces, no puedo concluir más que él quería acostarse conmigo. En especial con su reputación para eso.

‘‘Me pronuncio porque espero poder ayudar a que otras mujeres se pronuncien, o sean lo suficientemente fuertes como para decir no’’, aseveró.

‘‘Al principio, no tenía miedo. Pensé que podía manejarlo’’, relató otra cantante. Sin embargo, una noche tras el ensayo la tomó por sorpresa al preguntarle si podía llevarlo a su casa. ‘‘La idea era ri-dícula: ¿Por qué no iba a tener Plácido Domingo cómo llegar a su casa? Pero, ¿qué iba a hacer?”

A mitad de camino él le puso la mano en la pierna y cuando estaban llegando a su edificio le dijo que estacionara frente a una entrada lateral.

‘‘Se inclinó e intentó besarme”, y la invitó a subir, pero ella le dijo que tenía otros planes.