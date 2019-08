Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de agosto de 2019, p. 3

Madrid. El tenor Plácido Domingo, una de las voces míticas de la ópera y figura estrechamente vinculada a México –su sobrino murió en el terremoto de la Ciudad de México de 1985– fue denunciado por nueve mujeres de supuesto acoso sexual.

La mayoría de las acusaciones públicas son anónimas, salvo la de la mezzosoprano Patricia Wulf, quien confirmó la supuesta actuación vejatoria del cantante.

Domingo se limitó a responder con el argumento de que los hechos que se le atribuyen son ‘‘inexactos” y que lamenta ‘‘oír que he podido molestar a alguien”.

La agencia Ap publicó ayer la noticia de que nueve mujeres habían confirmado que el tenor había utilizado su situación de poder para forzarlas a tener relaciones sexuales con él a cambio de ayudarlas en su entonces incipiente carrera.

Las que accedían a sus proposiciones recibían impulso en su quehacer, sea mediante contactos profesionales o con papeles que Domingo les ayudaba a conseguir.

En contraste, las que se negaban recibían, siempre según las denunciantes, castigo severo: una campaña en su contra por parte del cantante, que en el caso del ámbito de la ópera podría significar su muerte artística debido a la enorme influencia que Domingo tuvo y aún tiene en los teatros más importantes del mundo.

Seducir mujeres, secreto a voces

Los hechos denunciados se remontan a los años 80 del siglo pasado, pero supuestamente son denuncias que se mantuvieron hasta tres décadas. Es decir, que durante más de 30 años el intérprete utilizó su situación de privilegio y poder para conseguir favores sexuales.

Plácido Domingo, quien actualmente tiene 78 años, sigue teniendo un cartel de prestigio en algunos de los grandes teatros del orbe, como el Metropolitan de Nueva York, la Scala de Milán, el Teatro Real de Madrid y el Liceo de Barcelona; además, es director de la Ópera de Los Ángeles.

Según la agencia estadunidense que firma la noticia, la denuncia la hicieron ocho cantantes y una bailarina, aunque sólo una lo hizo de manera pública.

En el mundo de la ópera, al menos en España y Europa, un ‘‘secreto a voces” es la fama del tenor por su tendencia a seducir a las mujeres que encuentra a su paso y las ve atractivas. Así lo han comprobado no sólo las cantantes y artistas que comparten cartel con su nombre, sino también periodistas que acudían a entrevistarlo o figuras relacionadas con el ámbito del espectáculo.

En las denuncias no se dice explícitamente que hubo abuso sexual o trato vejatorio y forzado. En algunos casos se habla de que Domingo ‘‘metió la mano debajo de la falda”, ‘‘me intentó besar en el camerino”, ‘‘me puso las manos en la rodilla” o que sencillamente ‘‘siempre te estaba tocando de alguna forma, siempre besándote”.

Otro testimonio: Hubo años en los que temí que no me volvieran a contratar más , aunque tras varios años, volvió a caerle en gracia. Quizás por ello, dice que tiene sentimientos contradictorios hacia el tenor. Pese a ello, no duda: ‘‘Lo que hizo está mal. Usó su poder, acosó a mujeres, las puso en posiciones de vulnerabilidad. Hay gente que ha salido del negocio y ha sido borrada por no haberse sometido a él”.

Aparte de las ocho denuncias anónimas y la pública de la mezzo-soprano Wulf, la agencia también habla de 12 mujeres más que denuncian, también de forma anónima, que Plácido Domingo les hizo proposiciones incómodas para que tuvieran relaciones sexuales con él.

Además se recoge el testimonio de otros personajes que han trabajado en producciones en las que participó el tenor –tramoyistas, regidores o iluminadores– que confirman la supuesta actuación abusiva del cantante.

A pesar de que los periodistas firmantes de la información ofrecieron a Plácido Domingo responder a preguntas específicas sobre los casos que se denuncian, éste se limitó a responder de forma general lo siguiente: ‘‘Las acusaciones de estas personas anónimas que se remontan hasta tres décadas atrás son profundamente preocupantes y, tal como se presentan, inexactas. Aun así, es doloroso oír que he podido molestar o hacer sentir incómodo a alguien, da igual cuánto tiempo haga de ello y a pesar de mis mejores intenciones. Creía que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consentidas. La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que pueda hacer daño, ofender o avergonzar a alguien de manera intencionada. Sin embargo, reconozco que las reglas y valores por los que hoy nos medimos, y debemos medirnos, son muy distintos de cómo eran en el pasado. He sido bendecido y privilegiado de haber tenido una carrera de más de 50 años, y me ceñiré al más alto estándar”.