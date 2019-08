Comentó que se ha investigado a todos los del sector, a toda la gente en turno, y si estuviéramos en condiciones de presentar un imputado es porque tendríamos 99 por ciento del ADN de posibilidad de confirmación , pero no se tiene y no vamos a fabricar culpables o encubrir a alguien .

El vocero de la PGJ, Ulises Lara, señaló que a pesar de todas las pruebas recabadas no se ha podido ubicar a los probables responsables, tras asegurar que desde que se tuvo conocimiento del hecho se activaron todos los protocolos de violencia sexual y se realizaron a la joven los estudios periciales, médicos, químicos y sicológicos, pero no tenemos una prueba científica para acusar a un policía o a varios. No es que la estemos negando .

▲ El lunes, un contingente de mujeres feministas se manifestó frente a la PGJ capitalina en demanda de castigo a policías que habrían violado a una menor. Sin embargo, la protesta devino en violencia contra las instalaciones. Foto Alfredo Domínguez

Por su parte, el jefe de la policía capitalina, Jesús Orta Martínez, dijo que 10 uniformados adscritos a la demarcación Azcapotzalco quienes realizaron turno de madrugada el 3 de agosto acudieron a declarar en días pasados a la procuraduría.

Antes de que la jefa de Gobierno anunciara la separación temporal de seis elementos, Orta Martínez comentó ayer por la mañana, tras la reunión del gabinete de seguridad, que no existía riesgo de fuga de los uniformados, porque aunque no estaban en servicio ellos no consideran que haya algún tema por el cual tengan que no presentarse en la procuraduría .

Acerca de la protesta, mencionó que fue una provocación de grupos feministas que vandalizaron las instalaciones de la SSC y la PGJ, porque no había un objetivo de dialogar , por lo que calificó la manifestación de violenta .

Interrogado acerca de qué grupos sociales o políticos habrían estado atrás de la manifestación, mencionó que corresponderá a la PGJ determinarlo.

Respecto del puñado de diamantina rosa que le arrojaron en la cabeza, comentó que no sintió amenazada su integridad, aunque sí agredido, pero sostuvo que no reforzará su seguridad personal ni interpondrá denuncia penal.