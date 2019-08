Ángeles Cruz Martínez

Las cifras de empleo en México siguen en aumento. No ha dejado de crecer y, por el contrario, lo hace casi al doble respecto a la economía nacional, a un ritmo de 2.2 por ciento anual, afirmó Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). No obstante, reconoció: se puede decir que son pocas las plazas que se suman a la formalidad, lo cual es cierto y se puede discutir , pero no hay disminución.

Ayer, el instituto dio a conocer el reporte del comportamiento de los puestos de trabajo, del cual destaca la creación de 16 mil 713 en julio, con lo que la cifra de los primeros siete meses del año llegó a 306 mil 14 y el número de afiliados se ubicó en 20 millones 385 mil 379.

En esta ocasión, los resultados de julio, primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron superiores a los que se obtuvieron en el mismo periodo (2013) del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se reportaron 5 mil 311 nuevas plazas y una disminución de casi siete mil lugares en las de tipo eventual. En los primeros siete meses del primer año de ese sexenio se generaron 300 mil 689 puestos.

Luego de la polémica suscitada el pasado mayo, cuando a partir del informe mensual destacó una caída de más de 80 por ciento en las fuentes de trabajo, ayer Zoé Robledo comentó, en entrevista, que cada mes hay variaciones y son normales.

Lo más relevante es que la tendencia se mantiene hacia arriba y dio otro dato: el incremento de 6.6 por ciento en términos nominales del salario base de cotización, el cual se ubicó en 380 pesos. El director del Seguro Social destacó que este resultado no se veía desde hace una década y es atribuible al incremento que tuvo el salario mínimo a partir de enero, al pasar de 88 a 102 pesos a nivel nacional. En la zona de la frontera norte se ubicó en 176.72 pesos.