MLO ha sido tildado de populista mayor desde hace muchos años por su fuerte creencia en la bondad y eficacia de los programas de asistencia social. Que regala inútilmente el dinero de manera clientelar; que es una forma perversa de conservar la pobreza; que quiere votos a cambio de dinero, es lo menos que se ha dicho. Por supuesto, la élite del statu quo repite el mantra consabido de no regalar peces, sino enseñar a pescar.

En modo sinopsis recojo los principales resultados de un sólido reporte de investigación. Rema Hanna, doctorada en economía por el Massachusetts Institute of Technology y licenciada por la Universidad de Cornell es directora del programa de investigación Evidence for Policy Design del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. De ahí procede el estudio The Myth of Welfare Dependency, publicado por Project Syndicate.

Las redes de seguridad social en todo el mundo se ven sistemáticamente atacadas por críticos que sostienen un argumento que es tan engañoso como familiar. Se dice que medidas como el seguro médico subsidiado, los programas de alimentación y nutrición, y los pagos en efectivo dirigidos a los pobres, incentivan el ocio, fomentan el parasitismo y crean una cultura de dependencia. En respuesta, los responsables de la formulación de políticas recortan fondos, permiten que la inflación erosione los beneficios y dificultan el acceso de las personas a los programas sociales. Hanna ha contribuido a desmontar esos argumentos con los resultados del Programa Keluarga Harapan (PKH).

Con ayuda del Banco Mundial, el gobier­no de Indonesia lanzó en 2008 el PKH como experimento político a gran escala. El programa se implementó en 180 subdistritos seleccionados al azar, que fueron comparados con un grupo de control de 180 subdistritos que no contaban con el programa; 14 mil hogares fueron evaluados.

PKH proporcionó transferencias trimestrales de efectivo a los hogares más pobres del país, es decir, a los que se encuentran dentro del 7 por ciento inferior de la distribución del ingreso. Los pagos fueron de entre 7 y 14 por ciento de los ingresos del beneficiario. PKH fue dirigido a familias a las que se impulsaba a utilizar los recursos para invertir en sus hijos. El estipendio se condicionó al cumplimiento de diversas obligaciones relacionadas con la salud y la educación, como la inmunización básica y la finalización de por lo menos nueve años de estudios de los hijos.