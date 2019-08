D

e entre las oposiciones al gobierno actual, ninguna más peculiar que la de un sector de la comunidad científica. Se trata de la corriente que por décadas encabezó el Conacyt y otras instancias públicas, dirigió academias e institutos y tuvo presencia destacada en los medios de comunicación. Esta oposición comenzó cuando la nueva dirección de Conacyt hizo públicos los excesos, desvíos, conflictos de intereses, corrupción y falta de transparencia de quienes lo habían dirigido en el sexenio anterior. Una constelación de ar­tículos periodísticos, entrevistas en prensa, radio y tv y mensajes por Internet, comenzaron a difundir la falsa idea de que el gobierno reducía los fondos a la ciencia y tecnología, menospreciaba el papel de los investigadores e incluso los consideraba despreciables. El biólogo A. Lazcano-Araujo declaró que los científicos se han convertido en víctimas de campañas de linchamiento político empeñadas en presentar a los investigadores como una corte de mandarines insaciables, ansiosos de privilegios ; remató diciendo no a la imposición de una austeridad caprichosa y mal definida (Gaceta UNAM, 1/8/19). La oposición de los científicos , que ha subido y bajado de intensidad en los últimos meses, logró involucrar a más sectores al extender la idea de que el mismo maltrato estaba siendo aplicado a las universidades, amenazando su independencia. Ello explica el Coloquio 90 años de la autonomía universitaria que organizó la UNAM. Ahí, 35 académicos, directores y funcionarios, todos (salvo tres o cuatro) de la misma corriente conservadora de la universidad, examinaron el tema en permanente tensión con las políticas gubernamentales.