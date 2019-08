Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Martes 13 de agosto de 2019, p. 13

La sala regional Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), dio la razón al ex presidente Vicente Fox Quesada en el litigio que mantenía en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien le requería el pago de un crédito fiscal por un total de 9 millones 476 mil pesos.

Específicamente, el ex mandatario impugnaba un oficio que el SAT le envió el 21 de agosto del año pasado, donde le demandaba el pago de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR) que presuntamente no habría pagado durante el ejercicio fiscal de 2015.

Sin embargo, en su fallo, el TFJA no determinó si Fox Quesada efectivamente pagó o no sus impuestos, su decisión de invalidar el oficio de requerimiento sólo se basó en que el SAT no siguió los procedimientos adecuados para fundamentar su documento y hacerlo llegar al ex presidente.