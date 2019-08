▲ La ex funcionaria llegó al Reclusorio Sur a las 17: 30 horas con las faldas bien puestas . Foto Pablo Ramos

Otros testimonios fueron los de Jesús Fernández Hernández, Aldo Pavón Segura y María Eugenia Romero Martínez, esta última secretaría particular de Robles.

Al continuar la audiencia inicial en la que el juez de control Felipe Jesús Delgadillo Padierna determinará si decreta o no la vinculación a proceso contra la ex funcionaria por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público, sus abogados presentaron 32 datos de prueba, entre ellos dictámenes periciales, en contabilidad, entrevistas y oficios.

El ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, tuvo conocimiento de las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cuando Rosario Robles Berlanga le entregó la titularidad de la dependencia.

El juez desestimó al menos cuatro pruebas, entre ellas dos entrevistas. También se presentaron dictámenes de un perito en documentoscopia y otro en criminalística, pero este último fue desechado.

La ex funcionaria arribó al Reclusorio Sur acompañada por su equipo de abogados encabezado por Julio Hernández Barros en la misma camioneta BMW azul que usó el jueves pasado.

Ahí, Robles declaró: Confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial, por eso estoy aquí, como siempre, y como siempre se los he dicho con las faldas bien puestas tomando al toro por los cuernos y dando la cara, aquí estoy .

A pesar de ser acusada por conductas de omisión que habrían causado un daño al erario por más de 5 mil millones 73 mil pesos, el delito está tipificado como no grave, por lo que podría seguir su juicio en libertad y sujeta a medidas cautelares.

La audiencia comenzó pasadas las 18 horas, pero minutos después se declaró un primer receso debido a que el juez Delgadillo Padierna permitió que la defensa entregara nuevas pruebas.