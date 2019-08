Antes de presentar la denuncia, miembros del Covic se manifestaron frente a la delegación estatal de la FGR. Santiago Ambrosio, dirigente del Covic, aseguró que la FGR obstaculiza las acciones legales presentadas por las víctimas del desalojo fallido, prueba de ello es que pese a que un juez de control federal ordenó al Ministerio Público llamar a declarar a ex funcionarios que habrían tenido responsabilidad en el operativo, no lo ha hecho.

Ambrosio consideró que esta omisión se debe a un intento de proteger a ex funcionarios federales y estatales, y al día de hoy sólo se ha llamado al notario público 65, Blas Fortino Figueroa Montes, quien dio fe de que policías federales y estatales no portaron armas de fuego el día de los hechos; y el ex subsecretario de Operaciones de la Secretaría General de Gobierno estatal, Rodrigo Velásquez García, quien no asistió a su audiencia, misma que no ha sido reprogramada.

Darinel Blas Mendoza, abogado del Covic, informó que la denuncia incluye a otros funcionarios de la FGR, mas no dio a conocer a quiénes.