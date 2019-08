Blanca paloma

Rosario Robles se presentó puntual a las seis de la tarde a la segunda audiencia vestida de blanco, como la primera vez. Siguió en la línea de los eufemismos: dijo que llevaba las faldas bien puestas y a dar la cara como lo prometió. Su abogado llegó con varias cajas con documentos. Sería en el transcurso de la diligencia cuando se conocería si esos papeles embarraban a Peña Nieto u otros miembros del gabinete.

Ombudsman social

Asunto: acerca de la pigmentocracia

De su columna de ayer sobre la pigmentocracia. ¡Cuánta razón! Tengo 59 años, soy profesionista y comencé a trabajar desde los seis años limpiando por las tardes una pollería. A mi edad lo he vivido muchas veces, al principio sin explicarme el porqué no se me daban las cosas con la facilidad que a otros. Después lo entendí, soy de piel morena, y ahora veo a uno de mis hijos y en verdad duele confirmarlo. Me pregunto, ¿por qué nos sorprendemos del reciente acto terrorista contra los mexicanos en El Paso, Texas, si en nuestro propio país la discriminación nos la aplican toda la vida? Recientemente fuimos testigos de los comentarios contra Yalitza, ¿acaso hubo castigo alguno? Yo por lo pronto aconsejo a mis hijos que ya no tengan hijos si sólo van a ser discriminados toda su vida.

Sergio Cabrera (vía Gmail)

R: Ups. Qué comentario tan fuerte y cierto. Me estremeció.

Twiteratti

Dijeron que @lopezobrador_ desmanteló el deporte: que quitó apoyos y becas. Afirmaron que los juegos de Lima serían malos para México. Los deportistas fueron a Lima y ganaron el mayor número de medallas en la historia del país. Ellos, la oposición, quedaron (otra vez) en ridículo.

@jgnaredo

