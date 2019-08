Después del sexenio de Enrique Peña Nieto, que resultó ser uno de los peores en la historia del país, surgen varias situaciones de priístas: Emilio Lozoya escondiéndose de la justicia; Rosario Robles siendo investigada por señalamien-tos de algunos de sus colaboradores, de estar ligada a la estafa maestra por un monto que asciende a 5 mil millones de pesos, del que, según declaraciones, Peña Nieto no tuvo conocimiento; asimismo, la elección interna del PRI por la que compitieron tres priístas, y Alejandro Moreno se sacó el tigre en la rifa.

Si bien es un aliciente saber que ya no habrá más concesiones mineras, la intranquilidad persiste, pues 80 por ciento del territorio nacional durante gobiernos neoliberales fue concesionado a nacionales y extranjeros. El peligro pervive para la naturaleza, las comunidades y sus actividades económicas, y lo peor aún, la contaminación y la escasez de agua potable y limpia para consumo humano. El agua vale más que los minerales que extraen y enriquecen a las trasnacionales.

Aunque el tiempo podría no alcanzarle a México, pues la guerra comercial entre las dos potencias mundiales y el tipo de cambio (China ha devaluado su moneda 5.83 por ciento de 2018 a lo que va de 2019) ya han impactado al mercado financiero con señales de una curva de rendimiento invertida que se entiende como tasas de interés en bonos más bajas para el largo plazo y más altas para el corto plazo (Ver nota de Alejandro Nadal en La Jornada 7/8/19), lo que puede propiciar una recesión económica mundial.

on exportaciones e importaciones por 309 mil millones de dólares (mmdd) durante el primer semestre de este año, México se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos, desplazando a Canadá (307 mmdd) y a China (271 mmdd). Sin embargo, este suceso aún no se refleja en el crecimiento de la economía mexicana, y sus alcances pueden resultar limitados por el escaso margen de capacidad productiva ociosa y el bajo crecimiento de la inversión extranjera directa en el país.

C

Fernando Quiroz Nácar

Llama al rescate del sistema de enseñanza

Nuestro sistema educativo requiere un nuevo rostro; como el que imaginó Vasconcelos, y lamentablemente, por múltiples razones, hoy se ha desvirtuado. Lo que más daño provocó a la educación fue el dominio de parte de la política neoliberal.

Por ello es indispensable promover una enseñanza significativa y de utilidad a la sociedad; una educación que se legitime ante aquélla, donde las reuniones entre académicos sirvan para que, en un primer momento, sientan la necesidad de transformar al sistema educativo, y se construyan de manera colectiva proyectos que sean consecuencia de analizar las experiencias profesionales y no tanto de escuchar a los docentes que expongan sus experiencias exitosas. Cada docente tiene su propio contexto, sus conocimientos propios y su estilo también propio de ejercer su docencia; es por ello que no pueden apropiarse de contextos que no han intervenido.

Ramiro Espino de Lara

Invitaciones

Congreso educativo online

Se invita a los profesionales de la educación –sobre todo licenciados, maestros y doctores en ciencias de la educación, sicología de la educación y pedagogía– a participar en el primer Congreso Iberoamericano de Investigación Educativa en Línea 2019, del 18 de octubre al 3 de noviembre.

Profesores de prestigiadas universidades mexicanas, españolas, colombianas; de Chile, Perú y Argentina, han confirmado 25 conferencias magistrales. Convocan México y la Universidad de España.

Se otorgarán 20 becas a estudiantes y profesores de normales rurales de México, y 30 a los de diversas escuelas y facultades de educación de México e Iberoamérica. La dirección electrónica.

Javier Tomás Morales López

Presentación de libros y charla

El Museo Casa de la Memoria Indómita y el Círculo de Estudios Central les invitamos a las actividades de esta semana.

Martes 13 de agosto, a las 19 horas: Presentación de: No Sucumbió la Eternidad. De la periodista Daniela Rea, con quien tendremos una charla al finalizar la proyección.

Miércoles 14 de agosto, a las 19 horas: Presentación del libro: ¿Dónde están? Migrantes queretanos desaparecidos. Con la participación de su autor, el periodista, Agustín Escobar Ledezma; y el doctor Omar García Sandoval.

Estas actividades se realizarán en la sede del Museo Casa de la Memoria Indómita, calle Regina 66, Centro Histórico de la Ciudad de México, C. P. 06000 5532590714 Juan José Sánchez