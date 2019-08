M

ás de 500 personas procedentes de África y de Medio Oriente se encuentran en situación de emergencia en las costas mediterráneas de Europa, a bordo de embarcaciones de organizaciones humanitarias –los buques Open Arms, del colectivo del mismo nombre, y Ocean Viking, de Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterranée– que las han rescatado de lanchas precarias y buscan depositarlas a salvo en algún puerto del viejo continente. Pero los gobiernos de España e Italia, los países en cuyas proximidades se encuentran los navíos de los grupos asistenciales, no han otorgado la autorización para el desembarque de los migrantes, con las excepciones de una mujer con neumonía, otra con un tumor cerebral y un hombre con tuberculosis, quienes tras muchos regateos fueron aceptados el domingo pasado por las autoridades de Malta.

Desde hace días la situación es desesperante en ambos barcos humanitarios, lo que podría obligar a sus respectivas tripulaciones a actuar como lo hizo a finales de junio pasado la capitana del barco Sea Watch 3, de la organización no gubernamental del mismo nombre, la alemana Carola Rackete, quien atracó en el puerto italiano de Lampedusa sin autorización de la autoridad portuaria y fue puesta de inmediato bajo arresto. Había permanecido 17 días en el mar con 40 migrantes rescatados a bordo y las circunstancias en el navío se volvieron insostenibles. Más allá de lo que ocurra en esta ocasión con el Ocean Viking, el Open Arms y sus pasajeros y tripulantes, es claro que los gobiernos de la Unión Europea están ante la obligación de dar un giro radical en sus políticas antimigrantes, que en el fondo no se diferencian de las puestas en práctica por Donald Trump: dejar a los integrantes de los flujos humanos que viajan de sur a norte sin más alternativa que la de ahogarse en el río Bravo o en el Mediterráneo, equivale a aceptar una caída en la barbarie y no puede ser admisible desde ningún punto de vista.