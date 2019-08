Su equipo, con un partido menos (descansó en la fecha inaugural) ya es el más goleado: ha recibido 12 anotaciones, a pesar de que retuvo al portero Sebastián Jurado, pues no lo quiso prestar para los Juegos Panamericanos. Desmoralizado, tras perder ante Atlas, Meza avisó: esta cerca mi retiro y tanto viaje cansa .

¿Pero qué necesidad tenía?... por dinero no creo , cuestionó Rafael Lebrija, quien considera que su amigo, el entrenador Enrique Ojitos Meza no merece un adiós de los banquillos con sello de perdedor, como parece que tendrá con los deprimidos Tiburones Rojos del Veracruz, últimos en la tabla general y en la de cocientes.

“Me pregunto cuándo tomó la decisión de irse al Veracruz, no entiendo por qué lo hizo… tendría mucha necesidad. Económicamente no creo que tenga problema. Pero bueno, es respetable. Sin embargo, para la gente de experiencia está claro que ese equipo no iba a dar el ancho. Lo estimo mucho y ojalá le vaya bien”, dijo Lebrija.

Para el también ex titular de la Primera División, el desempeño del futbol en Perú “fue un fracaso. Todo es consecuencia de tener tantos extranjeros, de no asistir más a la Copa Libertadores ni a la Copa América, de que los equipos pueden comprar su permanencia en el máximo circuito y de que ya no haya descenso. Todo es un absurdo.