▲ ‘‘Una de las dimensiones políticas del estudio es que me convierto en testigo de una historia jamás contada. Hay varias aristas políticas y una es: ‘te voy a creer, no te voy a juzgar, no te voy a castigar’”, explica en entrevista con La JornadaGloria González-López, autorade Secretos de familia, incesto y violencia sexual en México. Foto Yazmín Ortega Cortés