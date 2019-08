No obstante, no siempre es un problema, aseguró este ingeniero medioambiental, que también demostró las capacidades de supresión y de desactivación de bacterias como la Escherichia coli que tienen los mejillones.

En ese caso, los mejillones recolectados en aguas contaminadas no deben comerse , destacó Richard Luthy, de la universidad estadunidense Stanford.

La idea de cubrir el mar de parques de mejillones para absorber los microplásticos omnipresentes de momento no es más que una ilusión, pero para otros contaminantes el proceso está mucho más avanzado.

Los mejillones que eliminan las bacterias fecales las evacuan en forma de excrementos o mocos. Así que es algo bueno , agregó.

Tampoco es un problema el consumo de mejillones instalados en las aguas con eutrofización, señalaron los investigadores. Este exceso de ciertas materias nutritivas, como el nitrógeno y el fósforo procedentes de la industria y la agricultura, conlleva una proliferación de las algas que se nutren de ellos, y un empobrecimiento en oxígeno que ahoga al ecosistema.

Los mejillones permiten una especie de reciclaje de estos nutrientes, al alimentarse de algas en expansión para engordar y desarrollarse , explicó Eve Galimany, quien participó con el laboratorio Milford de la agencia estadunidense NOAA en experimentos en el río Bronx.

Este principio ya lo aplican entre otros el proyecto Baltic Blue Growth, que apoya el cultivo piloto de mejillones destinados a la alimentación animal en Suecia, Dinamarca y los países bálticos.

Esa podría ser parte de la solución contra la eutrofización, uno de los principales problemas del mar Báltico , expuso Lena Tasse, jefa del proyecto.

Pero si este proceso no implica ningún riesgo para los humanos, ¿por qué se dedican estos mejillones a la alimentación de aves o peces? Porque, al ser más pequeños debido a la baja salinidad del mar Báltico, no tienen mucho éxito entre los amantes de los mariscos, respondió Tasse.

Respecto del impacto de los microplásticos y sus aditivos en la salud humana, de momento se sabe poco.

Según un reciente informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, un ser humano ingiere cada semana hasta 5 gramos de microplásticos, que se encuentran en todos los rincones del océano, incluido el caparazón de los mejillones.

Un estudio de 2018 aparecido en Environmental Pollution basado en muestras de mejillones recolectados en Reino Unido, en la costa o en supermercados, calculaba que por cada 100 gramos de carne consumida se ingerían 70 pedazos de plástico.