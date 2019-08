Angélica Enciso L.

Viernes 9 de agosto de 2019, p. 33

Los programas sociales no bastan para acabar con la pobreza, por lo que se tiene que transformar la política laboral, ya que la magnitud de este problema no corresponde al tamaño, el dinamismo y la capacidad de la economía, sostuvo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Indicó que en una década no cambio la carencia por seguridad social y el ingreso es insuficiente para adquirir la canasta básica, estos rubros están relacionados con el empleo.

Citó que de acuerdo con los datos presentados el lunes pasado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en la Medición de pobreza 2008-2018, el año pasado había 71 millones 700 mil personas sin acceso a la seguridad social, de las cuales 48 millones viven en zonas urbanas.

En tanto, en 2018 la mitad de la población, 61 millones de personas, no tenía ingreso suficiente para adquirir la canasta básica, son pobres por ingresos. De ellas, casi 44 millones, siete de cada 10 viven en zonas urbanas. En un análisis del informe, la organización manifestó que mientras estos dos indicadores no bajen sustancialmente no se pueden reducir la pobreza en México y tienen tienen su raíz en la economía.

Explicó que quienes carecen de seguridad social son quienes no tienen trabajo, quienes laboran por su cuenta o en negocios familiares y quienes, incluso con empleo, se les niega el derecho al Seguro Social. Mientras que las personas que carecen de ingreso suficiente para comprar los artículos de la canasta básica de toda su familia, también son aquellas que no tienen una plaza laboral, trabajan por su cuenta o en negocios de muy baja productividad, o quienes tienen empleo y se les pagan salarios insuficientes.