arece que al mundo entero algo lo está afectando, sea EU, Brasil, Argentina, España o Perú. Algo pasa que hace que los gobiernos no funcionen debidamente. Seguro que sus funcionarios no son necesariamente tontos ni ignorantes en lo genérico. El hasta hace poco gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, de 40 años, puede ser una especie de reseña biográfica y prontuario de los equívocos en que se puede incurrir y paralelamente ser una lección: los aprendices de brujo acaban provocando desastres.

Sin embargo, no son incompetentes sólo por sus raíces dinásticas, amistades, educación o fortuna. Son incompetentes porque no llegan a sentir la noble emoción del deber cumplido, de lo que es servir al pueblo. El rasgo común en este tipo de funcionarios es que no se identifican con la grandeza y privilegio del servir y sus delicadas exigencias. Sencillamente no las perciben porque sus antecedentes carecen de la solidez que el servicio público reclama y en cambio se creen dignos de todo por una lógica que sólo ellos entienden.

Llevan en ellos una falta de humildad que les impide cualquier aprendizaje. Aprendizaje de los misterios y pautas que obliga ocupar un cargo, pero aprendizaje con la sencillez, modestia y respeto que exige ser servidor público, tanto a la propia función como a la población a la que se debe. Lamentablemente México no es un país que imponga a sus funcionarios poseer de entrada cualidades técnicas y experiencia. Hay mucha laxitud, tolerancia y compromisos. Muchos llegan a cargos importantes sin calificaciones, sólo a ver qué se levantan. Si esa es una verdad muy nuestra, sería de esperarse en compensación que las exigencias del cargo se cumplieran con responsabilidad y prontitud, pero lo que como exigencia es ineludible es que lo hagan con espíritu de servicios y honestidad.

En la actual administración federal operan personas de gran mérito, respetadas porque actúan con la seriedad y cordura que en el medio resultan ser una gala. Lamentablemente ese ejemplo no se repite con la generalidad deseada, son muchos los oportunistas, los que trabajan para su lucimiento y beneficio, sirviéndose de lo que sería su deber y con ello defraudando al interés del pueblo.

Creer que ellos significan de manera natural una renovación generacional es un error igual que creer que son muestras del acceso social al poder. Protagonistas del Síndrome de Puerto Rico han existido siempre y como siempre ha sido necesaria su reprobación ante la sociedad y ante ellos mismos. La Cuarta Transformación no ha sido ajena.

