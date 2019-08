Igualmente aclaró que en su administración se darán más apoyos, pero no mediante organizaciones.

Ahora, del movimiento (opositor), hablando también en plata, la inconformidad es porque ya no se van a entregar fondos a organizaciones, entonces no quieren aceptarlo y piensan que con la protesta nosotros vamos a dar marcha atrás .

Si bien admitió que ha habido errores y discrepancias en la entrega de fertilizantes, subrayó que el beneficio directo, sin intermediarios, es la mejor forma de evitar la negociación entre dirigentes privilegiados funcionarios y legisladores, mientras que los campesinos seguían igual de pobres. Eso ya no , advirtió en conferencia de prensa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no dará marcha atrás en la entrega directa de apoyos a productores, aun cuando se realicen manifestaciones y bloqueos en contra de este plan.

“¿Qué hacían? Recibían dinero y si acaso entregaban despensas, frijol con gorgojo y no presentaban cuentas de lo que recibían. Esto ya cambió, muchas organizaciones ya lo están entendiendo y otros se resisten, piensan que vamos a dar marcha atrás. No, se acaba la corrupción, ya no hay huachicoleo ni arriba ni abajo, es como con la condonación de impuestos a los machuchones, se acaba el influyentismo. Es parejo, se termina la corrupción”, subrayó.

En cuanto a las fallas en la distribución de fertilizante, justificó que se trata de un primer año de operación en el cual hay ensayo y error , pero insistió en que los inconformes son quienes controlaban el programa, al grado que han bloqueado caminos para que este plan falle.

Lamentó que en donde no se ha terminado de entregar o se entregó menos fue en la región de la montaña, zona donde hubo más bloqueos; en las otras regiones de Guerrero prácticamente se distribuyó todo.

–¿Hay riesgo de hambruna? –se le preguntó.

–No.