En conferencia de prensa, Delgado Carrillo puntualizó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido que la austeridad no sea una moda o algo pasajero, sino uno de los principales atributos de la administración pública en México. También destacó que junto con el Ejecutivo se prepara una reforma al artículo 28 constitucional para que quede explícitamente prohibida cualquier condonación de impuestos.

Mario Delgado Carrillo, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, descartó ayer que el próximo año haya nuevos impuestos o se incrementen los gravámenes especiales, al considerar que en el paquete económico de 2020 se profundizará la austeridad, lo que implica mayores recortes, pero no en rubros prioritarios, sino en aquellos que representan gasto ineficiente.

En el pasado este mecanismo se utilizó de manera discrecional y para favorecer a grandes empresas. Se perdían miles de millones de pesos simplemente por un acuerdo del Poder Ejecutivo o por una disposición del Legislativo, explicó el morenista. Ahora se pondrá un candado en la Constitución para que esto quede prohibido y nadie obtenga ese tipo de favores, precisó Delgado.

El coordinador parlamentario explicó que mientras no se termine de reorientar el gasto público y no se erradique la corrupción en su distribución, no se pedirá a la población que pague más impuestos.

Descartó que en 2020 haya impuestos para las empresas de transporte que utilizan aplicaciones electrónicas, como Uber y Cabify, más gravámenes para la comida chatarra y las bebidas, entre otros productos.