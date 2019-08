En contraste con la gira del 16 de junio, cuando fue abucheado, para Rosas Aispuro la reunión en el hospital rural del Instituto Mexicano del Seguro Social en Rodeo fue tersa, e incluso deslizó que la relación con el Presidente puede costarle críticas, pero en Durango no se regatea ningún esfuerzo para apoyar al gobierno federal.

Tienen razón los que dicen que ya estoy viejo, que ya estoy chocheando. Sí, pero no lucho por mí o por nuestra generación, sino por los que vienen detrás. ¿Qué no fue esta generación la responsable de esta crisis? , cuestionó.

Asimismo, el Presidente acotó que no hay divorcio con la sociedad y sostuvo que después de años de luchar por ganar la Presidencia, no se comportará como sus antecesores: “Entonces, ¿para qué tanto esfuerzo y sacrificio? Vamos a hacer historia entre todos, ni siquiera por nosotros.

Rodeo, Dgo., A un mes de que envíe al Congreso de la Unión su propuesta de paquete económico 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que con su política de ahorro y combate a la corrupción no nos va a faltar presupuesto para continuar con sus principales programas. No sólo es el presupuesto: el gobierno funcionaba para facilitar el saqueo , expresó.

En ese contexto, el Presidente afirmó que cumplirá todos los compromisos con Durango. ¡Lo de la presa! , exclamó alguno de los asistentes en referencia al proyecto de llevar agua a La Laguna desde el embalse de Francisco Zarco, al que el mandatario dio prioridad sobre el Metrobús luego de una consulta a mano alzada. Sí, y también otras cosas allá en La Laguna que tenemos pendiente y vamos a cumplir , respondió López Obrador.

Por otra parte, al emitir una evaluación sobre los servicios de salud, insistió en que están peor que la educación , y ratificó que para cubrir la deficiencia de médicos y enfermeras evalúa construir una universidad nacional de ciencias médicas.

Confirmó también que se destinarán 40 mil millones de pesos adicionales al sector salud y su oferta de resolver el abasto de medicamentos. Incluso señaló que éstos se entregarán a todas las comunidades, incluso las más alejadas, así como se distribuyen la Coca Cola y las Sabritas .

Más tarde, en Guadalupe Victoria y ante reclamos de los campesinos de que no se ha cumplido el programa de precios de garantía para el frijol, anunció que a más tardar en una semana el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y el director de Seguridad Alimentaria Mexicana, Ignacio Ovalle, tendrán que reunirse aquí con los productores.