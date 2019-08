E

sta semana ha habido abundante información sobre pobreza, al presentar tanto el Coneval como el Evalúa-CDMX sus respectivos informes sobre la pobreza en el país y en las entidades federativas, en ambos casos a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018 del Inegi. Pero ninguno de los dos organismos adopta los datos de ingresos de la ENIGH 2018 tal cual, pues ambos saben, y lo sabe el Inegi, que dichos datos (y los de la ENIGH 2016) no son comparables con las ENIGH de 1992 a 2014. Ello se debe a que el Inegi infló los ingresos de los hogares (sobre todo de los más pobres) en 2016, y en 2018 infló también su gasto. Este inflado lo presentó el Inegi como un procedimiento permanente en el cual los hogares que reportan ingresos (y gastos) muy bajos son visitados nuevamente. Para salir del problema, el Coneval llegó a un acuerdo con el Inegi en 2017 para que éste diseñara un modelo estadístico que modificara los ingresos de la ENIGH 2016 y los hiciera comparables con los de las ENIGH anteriores. En este modelo se basan los cálculos de pobreza del Coneval para 2016. Para 2018, el Inegi preparó otro modelo estadístico (diferente al anterior) para que el Coneval tuviese datos comparables en 2018. Para el modelo 2016 el Inegi supuso que la mediana del ingreso laboral (IL) de la ENIGH entre 2014 y 2016 habría crecido a la misma tasa que el IL (único ingreso que capta) de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) pero supuso también la constancia de la relación entre el IL y el ingreso total del hogar en la ENIGH, es decir, supuso también que el ingreso no laboral creció a la misma tasa” que el IL, lo que carece de fundamento. Para 2018, el modelo del Inegi supone que, si se aplican las tasas de cambio de los ingresos observados de 2016 a 2018 en las ENIGH a los datos del modelo en 2016, se obtienen datos (para 2018) comparables con la serie 1992-2014 de las ENIGH. Esto sería válido sólo si fuese falsa la crítica anterior al modelo para 2014-16. Al aceptar esta salida (ver cuadro), el Coneval fue coautor de la novela rosa de Santaella sobre el sexenio de EPN.