E

l exhorto del actual Presidente de la República es el mismo que ha hecho siempre, prácticamente desde que se legalizó el uso de recursos públicos federales para financiar a los partidos políticos, y su llamado se fundamenta en que la factura para la ciudadanía es enorme y creciente, en especial si se consideran los exiguos resultados de esas empresas privadas maquilladas con colores partidistas.

En la mañanera del pasado miércoles el presidente López Obrador exhortó a los dirigentes de los distintos partidos políticos a regresar 50 por ciento de los recursos públicos que reciben. Luego de que el Instituto Nacional Electoral anunció que solicitará para el próximo año 5 mil 239 millones de pesos para financiamiento de los partidos, el mandatario llamó a los dirigentes a ser consecuentes. No pueden estar recibiendo tanto; tienen que reducir sus gastos y devolver el dinero a la hacienda pública, un porcentaje de esas prerrogativas. Es un llamado respetuoso, no es una orden, no es por la fuerza (La Jornada).

Los partidos políticos ocupan los últimos escalones en lo que aceptación ciudadana se refiere, y de acuerdo con la evaluación de la ONG Latinobarómetro apenas 11 por ciento de los mexicanos considera ( mucho o algo ) que son dignos de su confianza. Una década atrás, de acuerdo con la misma fuente, ese indicador fue de 17 por ciento. Sólo para la nostalgia, en 1995 fue de 40 por ciento.

Paralelo al desplome de la confianza ciudadana y la ausencia de resultados para ella, los partidos políticos han incrementado sostenidamente sus haberes mediante el erario, y tan solo en el transcurso del presente siglo (hasta 2018) de las arcas públicas salieron 70 mil millones de pesos (se incluyen los dineros obtenidos por los partidos políticos nacionales que en el periodo perdieron el registro, que se quedaron con 6 mil 400 millones) para su financiamiento, de acuerdo con información de la Cámara de Diputados. Y para 2019 esperan que les lleguen 5 mil 239 millones adicionales.