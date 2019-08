os republicanos están haciendo cálculos del número de votos que les costará los desplantes y errores de Trump. Les preocupa en particular el grupo de republicanos de ascendencia mexicana que están dolidos por la masacre de Walmart en El Paso, Texas, a la que precedieron mensajes racistas y de odio del presidente. El voto latino decidirá la balanza electoral. Y no es lo único que los tiene preocupados. Esta semana se produjeron tres malas señales para la relección: 1) El mandatario de Estados Unidos visitó el miércoles la ciudad fronteriza de El Paso, asediado por una furia nacional debido a las masacres perpetradas recientemente; le recordaron sus mensajes de odio; 2) un mercado bursátil en picada y 3) las crecientes señales de que su guerra comercial con China no logrará producir el acuerdo histórico que prometió durante su campaña presidencial de 2016. Cada uno de estos tres acontecimientos perjudica su posición con un grupo de votantes clave –además de los hispanos– con el que cuenta para ganar un segundo mandato. Es probable que los tiroteos masivos en El Paso y Dayton, Ohio, y la renuencia de Trump a impulsar medidas fuertes de control de armas provoquen la caída del apoyo republicano entre los votantes suburbanos. En las elecciones intermedias realizadas en otoño del año pasado, los republicanos fueron derrotados en distritos suburbanos, desde el Condado de Orange hasta Dallas y Nueva Jersey, donde las encuestas muestran que ciudadanos con educación universitaria, especialmente las mujeres, apoyan firmemente medidas para frenar la violencia. Los republicanos en los suburbios se dirigen a la extinción si no se distancian de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) y presentan soluciones para ayudar a erradicar la epidemia de violencia armada , dijo Dan Eberhart, un importante simpatizante republicano y partidario de Trump.

Trump vs jitomate mexicano

La lucha de los productores de tomate parece no tener fin. Estados Unidos continúa metiendo presión e insiste en inspeccionar el 100% de las importaciones del producto como condición para eliminar el arancel de 17.5% que los exportadores deben pagar desde el 7 de mayo de 2019. Esta medida no tiene función o motivación fitosanitaria alguna , publicó Jesús Seade, negociador comercial para América del Norte, en su cuenta de Twitter. Esta medida es totalmente inaceptable para el gobierno , señaló. Por su parte, Manuel Antonio Cázares, vicepresidente del Sistema Producto Tomate, coincidió en que la condición de Estados Unidos de inspeccionar todos los camiones que transportan tomates al cruzar la frontera es inaceptable. Los productores de Florida presionaron tanto al Departamento de Comercio de EU que lo que ahora buscan hacer con esta iniciativa es acabar con la industria y el trabajo que llevamos haciendo por años , expresó. Cázares señaló que con tal decisión lo único que Estados Unidos demuestra es que no quiere llegar a un acuerdo, pues quieren tratar el jitomate como si fuera un producto no perecedero. Sin embargo, como la medida de revisión de camión por camión aún no ha entrado en vigor, esperan que el gobierno estadunidense cambie de opinión en las siguientes dos semanas. Explicó que del 7 de mayo a la fecha, las medidas de EU los ha hecho perder 70 millones de dólares, pero a final del año la cifra puede alcanzar hasta 350 millones.

