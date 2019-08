El Paso, entre amarse y armarse

E

ntre amarse y armarse sólo hay una r de diferencia, pero un abismo mental.

La verdadera arma mortal no es el artefacto que dispara balas, sino la mente armada que jala el gatillo.

Es inútil desarmarse de armas sin desarmar el desamor.

El abismo entre amarse y armarse es únicamente una r de racismo por tanta frontera y tanto desamor.

Carlos Noriega Félix, El Almanauta

Asfalto inconcluso en la Roma Norte

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México: con ilusión me percaté de que empezaban a asfaltar la calle de Tabasco, entre Frontera y Mérida, colonia Roma Norte, pero pronto llegó el desencanto, pues después de tres semanas la maquinaria no se mueve de la esquina del centro cultural que presido, ubicado en Mérida y Tabasco.

Esta colonia, como casi toda la ciudad, lleva más de 40 años sin asfaltar. Las calles son trampas mortales para los vehículos y ocasionan dolores insufribles a los ancianos precisados de viajar a bordo de los mismos.

Es impostergable que esa jefatura y las alcaldías correspondientes se ocupen de recorrer la capital para darle un aspecto presentable a calles y aceras.

Ofelia Alfaro López

Diputado se deslinda de contacto informal con el EZLN

A la nota firmada por Roberto Garduño y Enrique Méndez, publicada en la página 10 de la edición del miércoles pasado, bajo el título Aún no logra la Cocopa acercamiento formal con el EZLN, dice comisionado (sic), agradecería, como integrante de dicha instancia legislativa, insertar mi posición en El Correo Ilustrado.

Me deslindo de la apreciación política del diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, respecto al presunto contacto informal con el EZLN y de la supuesta próxima reunión de trabajo en Chiapas. Temeraria afirmación y delicada programación. En la solitaria y abortada cuarta reunión, con la presencia de sólo cinco de 20 integrantes, no puede ni debe aprobarse reunión alguna en Chiapas, y la iniciativa personal del diputado Zarzosa, al no ser colegiada, es ilegal. El EZLN merece nuestro respeto.

Recuperar el diálogo, atendiendo los reclamos centrales, tanto del EZLN como de los diversos movimientos indígenas, es la fórmula para incorporar a la Carta Magna los derechos de nuestros pueblos; de no consensuarse sus contenidos fundamentales, es altamente probable reditar el escenario de confrontación de 2001, incluso agudizarse al estar las regiones indígenas minadas por los proyectos de apropiación de los recursos naturales y la lucha por al territorio, radicalizarse al no encontrar canales de diálogo y negociación.