Periódico La Jornada

Viernes 9 de agosto de 2019, p. 24

Buenos Aires. En el día de cierre de las campañas hacia las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se realizarán el próximo domingo, la justicia electoral designó veedores judiciales para controlar la transparencia del escrutinio ante las exigencias del opositor Frente de Todos (FT), otros partidos de oposición y especialistas en seguridad informática.

La juez federal María Servini de Cubría resolvió no dar lugar al pedido para apartar a la empresa Smartmatic, al establecer que por ahora no emitirá opinión ante ciertas complejidades que requieren su análisis y debate . El fallo no fue bien recibido por la mayoría de los opositores. Además, ni siquiera se cumplió la entrega del software utilizado para el escrutinio a los opositores, como exigió la Cámara Nacional Electoral.

La Dirección Nacional Electoral se reunió con partidos políticos que luego denunciaron que sólo les exhibieron un PowerPoint, mientras el gobierno de Mauricio Macri defendió a la empresa Smartmatic, pero nada logra disipar la duda.

El veedor judicial informático designado por la juez es el titular de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura, Juan Franchini, lo cual no da confianza a la oposición.

Antier se realizó una marcha por el Día de San Cayetano, patrono del Trabajo, que partió de la iglesia que lleva su nombre hasta Plaza de Mayo, en protesta por la gravísima situación social, con carteles en los que se leía 35 por ciento de pobres, 8 por ciento de indigentes queremos justicia, pan y trabajo .

En Rosario, provincia de Santa Fe, se realizó antenoche el primer cierre de campaña del FT, con la presencia de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner ante una multitud pocas veces vista en esa ciudad, donde se habló del proyecto de recuperación del país. Acudieron 19 gobernadores que firmaron un acuerdo con los candidatos que fueron aclamados por miles.