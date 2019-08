Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 9 de agosto de 2019, p. 28

Guadalajara, Jal., Armando García Estrada, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa cuyas cuentas bancarias fueron congeladas el lunes pasado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –al igual que las de otros dos juzgadores– por estar acusado de corrupción, responsabilizó al gobernador Enrique Alfaro Ramírez de estar detrás de la ofensiva legal en su contra y dijo temer por su integridad.

Voy a empezar a gestionar lo que me corresponde. Primero, por mí y por mi familia. Lo demás ya no me importa hasta dónde llegue, y si es preciso pago hasta con mi vida, pues temo por ella , afirmó García Estrada.

El magistrado aseguró que desconoce los motivos por los que sus cuentas están congeladas.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP ordenó detener cualquier movimiento en las cuentas de García Estrada, así como las de los magistrados Alberto Barba Gómez, también del Tribunal de Justicia Administrativa, y Celso Rodríguez González, quien preside la sexta sala en materia penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

En mayo pasado, Alfaro Ramírez fue comisionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para encabezar una mesa de trabajo que revisara el actuar de jueces en los estados, luego de una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores.