De los casi 300 inhumados de manera clandestina en ese predio, al menos 22 ya fueron identificados y sólo falta entregar a sus familiares a cinco de ellos. Entre los localizados están el agente del Ministerio Público Pedro Huesca Barradas, su secretario Gerardo Montiel Hernández y el deportista Gerson Quevedo Orozco. Los familiares de otras víctimas identificadas decidieron no hacer públicos sus casos.

Abrimos las entrañas de la tierra para regresar a las personas con sus familias , afirmó Díaz Genao. Ella y Castro Toss advirtieron que una vez que se exhumaron los restos de Colinas de Santa Fe, el reto de las autoridades es identificarlos y regresarlos a sus parientes.

Sin embargo, Díaz Genao reconoce que no será fácil, porque la mayoría de las personas que tienen un familiar desaparecido no denuncian, y si lo hacen no se realizan prueba de ADN para cotejarlo con los restos localizados en fosas .