Canfield, quien graba a 2 mil cuadros por segundo sus explosiones, se mostró interesada por la lectura poética que puede surgir de esta técnica. Ella considera que nuestra sociedad actual va muy rápido, por lo que ve necesario “detenernos un poco a pensar qué está pasando (…) De ahí la idea de los cuadros”.

La artista no considera que su obra se centre en temáticas sociales, sin embargo, también admitió estar involucrada en las problemáticas por la que atraviesa nuestro país, debido a que le resulta difícil ser indiferente. En su obra ya había tratado tragedias como la de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y la matanza de Acteal.

Sobre el performance, Canfield aseguró que una de sus virtudes es la sorpresa. “La ventaja que tiene el performance es la vivencia, porque puede ser que la gente interactúe o no, que vayan o que no, pueden pasar muchas cosas. Es algo que no sabes qué va a suceder”.

Escénica 2019 es el festival de teatro y danza más grande de México. Del 8 al 18 de agosto reunirá a 400 artistas en más de 20 sedes para lograr la reapropiación del espacio público mediante 120 actividades gratuitas de teatro, danza, circo, performance, títeres, instalaciones, clases magistrales, talleres y charlas. Algunas de las sedes son: los FAROS, el Kiosco del Zócalo, el Bosque de Tláhuac, el zoológico San Juan de Aragón y el Centro Nacional de las Artes, entre otros. La programación completa.