Viernes 9 de agosto de 2019

Lima. Los mexicanos Miguel de Lara, en 200 metros pecho, y Ricardo Vargas, en 800 libres, sumaron medallas de bronce para México en la natación de los Juegos Panamericanos Lima 2009.

Con todo y nariz congestionada, De Lara se convirtió en el cuarto mexicano en subir al podio panamericano en los 200 metros estilo pecho y el único en 12 años. La primera vez fue en Cali 71 con Felipe Tibio Muñoz, la segunda en México 75 con Gustavo Lozano y la más reciente Juan José Veloz en Río 2007.

Lara Ojeda se llevó el bronce con nuevo récord mexicano de 2:11.23 minutos. Estados Unidos hizo el 1-2 con William Licon, quien estableció marca panamericana de 2:07.62, y quedó a poco más de un segundo del récord mundial logrado hace par de semanas por el ruso Anton Chupkov (2:06.12). Nicolas Fink se colgó la plata con crono de 2:08.16.

Me siento contento, pero para ser honesto competí enfermo, con la nariz congestionada, no lo quise mencionar. Vine a nadar sin excusas y hacer mi mejor marca, estoy feliz que no se da desde hace mucho en la prueba individual en Panamericanos , comentó.

En la misma prueba femenil Melissa Rodríguez quedó cuarta. Las estadunidenses Anne Lazor y Bethany Galat se impusieron, la primera con récord panamericano de 2:21.40 minutos, con lo que superó el de 2:24.38 establecido por la canadiense Kierra Smith en los Juegos de Toronto 2015.

Bethany registró 2:21.84 y la argentina Julia Sebastian 2:25.43, seguida muy de cerca por Rodríguez, cuarta con 2:25.81, mientras la también mexicana Esther Medina (2:28.98) finalizó sexta.