Collages, técnicas mixtas y fotografías

Aunque esos collages, técnicas mixtas y fotografías que articulan la exposición Vicente Rojo: 80 años después... se basan en el diario de a bordo, el artista ha inventado ‘‘un mar bravo y otro tranquilo. Hay una Luna llena y una lluvia de estrellas. También he ideado una vista nocturna de unos aviones que andan averiguando qué pasa, porque iba a empezar la Segunda Guerra Mundial. He inventado la llegada a Veracruz y su playa. He incluido un dibujo del centro de Veracruz que hizo Miguel Prieto dos años después. He imaginado el equipaje de mi padre en el que incluyo una foto de mi madre. También está la ficha real de mi padre en el barco, pues consulté la lista de los 998 refugiados que llegaron, así como su documento migratorio con su calidad de asilado político”.

Esta combinación de ‘‘cosas reales” con obra original es una especie de autorretrato del propio Vicente Rojo. Al llegar a México Rojo Lluch, como era experto en centrales eléctricas, fue enviado a Coahuila, ‘‘entre Torreón y Gómez Palacio”, donde permaneció hasta que llegaron dos de sus cuatro hijos, mismos que reclamó terminada la Segunda Guerra Mundial. Ya con ‘‘familia” se trasladó a la Ciudad de México. Papeles iban y venían, ‘‘además, el franquismo no dejaba salir a nadie. Había que ir a la policía a pedir permiso. Tuve que solicitarlo al servicio militar y declarar que regresaría a cumplir con ello, aunque sabía que nunca volvería a hacerlo”.

La muestra Vicente Rojo: 80 años después. Cuaderno de viaje de Francisco Rojo Lluch en el vapor Ipanema, Burdeos-Veracruz, junio-julio de 1939 será inaugurada el 15 de agosto a las 18 horas en El Colegio Nacional (Donceles 104, Centro Histórico). Concluirá en octubre.