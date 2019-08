Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Viernes 9 de agosto de 2019, p. 30

De los 44 mil 500 metros cuadrados que forman la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixiuhca, en la demarcación territorial Iztacalco, 40 por ciento quedó en manos de particulares por las concesiones otorgadas durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera y Horacio de la Vega al frente del Instituto del Deporte, afirmó el alcalde, Armando Quintero Martínez.

En un recorrido por las instalaciones, manifestó que todas las prestaciones serán revisadas y no descartó que pueda haber cancelaciones; sin embargo, dijo, todo será apegado a la ley y aseguró que no habrá nuevas concesiones. Menos, sí, pero no más .