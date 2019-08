Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, enfatizó que no hay de que preocuparnos, son casos controlados, y lo más importante es tener el cerco sanitario y darles puntual seguimiento .

En conferencia de prensa, ratificó que las estimaciones de las autoridades sanitarias es que podrían presentarse hasta 30 casos de contagio importado de sarampión en 2019, pues identificó que esta enfermedad viral, considerada la más contagiosa para los seres humanos, no ha logrado erradicarse del planeta, pese a que México alcanzó su eliminación nacional desde 2010 y América se encaminaba a esta meta para 2015. Detalló que a la fecha se han presentado cinco casos importados de sarampión: en Nuevo León, el de una turista mexicana que viajó a Francia vía Dallas, un turista británico que vacacionaba en Playa de Carmen, otro contagio se informó el pasado 2 de agosto en una menor de 11 meses residente en Ecatepec, estado de México, que estuvo expuesta al contacto con personas extranjeras, y tras realizar el estudio necesario se confirmó que el genotipo corresponde a un virus que circula en Gran Bretaña. Ayer se informó que la tía de esta menor, médica de 32 años, que la atendió durante sus primeros síntomas, resultó contagiada.

No se va a bajar la guardia, pero no se puede confundir con un problema de emergencia epidemiológica. Anunció que la dependencia adjudicó el pasado 2 de agosto la compra de 3.9 millones de vacunas, aunque estás estarán disponibles en diciembre.

La Secretaría de Salud (Ssa) señaló que no existe ninguna emergencia epidemiológica en México, luego de confirmarse el quinto caso de contagio de sarampión por casos importados en lo que va del año, debido a que existe un muy bajo riesgo de propagación en nuestro territorio .

López-Gatell detalló que al escenario internacional, se agrega el déficit en la vacunación de esta enfermedad durante 2018, cuando se dejaron de aplicar 1.8 millones de vacunas, debido a que la compañía que fue contratada como proveedor único en la pasada administración federal no cumplió con el contrato correspondiente , por lo que hubo insuficiencia de inmunización para la triple viral –sarampión, rubéola y parotiditis– por lo que el virus puede ser reintroducido mediante casos importados , ya sea por viajeros mexicanos que se trasladan a naciones donde pueden infectarse o por turistas extranjeros que lleguen a nuestro país.

Agregó que el pasado lunes, la Secretaría de la Función Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación la sanción a la citada empresa que incumplió el contrato (Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, SA de CV), la cual fue suspendida por 27 meses, por lo que no podrá ser contratada por ninguno de los tres niveles de gobierno que empleen recursos federales.

Se descubrió que la famacéutica no pudo entregar las vacunas, porque no tenía la capacidad técnica para hacerlo y había mentido. La vacuna se echó a perder, pues carecía de la capacidad biológica recomendada, por lo que no fue autorizada por Cofepris , aseguró.

El funcionario federal explicó que debido a que existen muy pocas compañías que generan y distribuyen vacunas, se presentó un vicio de mercado, y fue hasta el pasado 2 de agosto que se asignó el contrato para adquirir 3.9 millones de vacunas de la triple viral, las cuales, reconoció, se podrán entregar hasta diciembre próximo.

La farmacéutica que proveerá estos insumos es Biológicos y Reactivos de México (Birmex SA), la cual cuenta con 99 por ciento de capital público.