a primera semana del gobierno de Boris Johnson – un mentiroso y narcisista irresponsable, tan descalificado por su carácter para ser primer ministro británico como Trump para ser presidente de Estados Unidos , en opinión de Timothy Garton Ash (El País, 28/8/19)– hiló reveses sucesivos para su causa, su partido y él mismo. Estuvo, además, cargada de presagios que apuntan –con el Brexit duro el 31 de octubre, queJohnson ha ofrecido– a una debacle económica y a una crisis política que comprometería la unidad del reino. Más allá de las islas, una salida sin acuerdo es un factor negativo para la continuidad de la débil reactivación económica global. (El otro riesgo recesivo es la guerra comercial China-EU, que Trump acaba de complicar con una oleada arancelaria más.) No se trata, empero, de acontecimientos inevitables. Una elección general previa a esa fecha, que conduzca a un segundo referendo con la opción de permancer en la Unión Europea, constituye la mejor fórmula para sortear los peligros inmediatos y las amenazas de más amplio alcance en el Reino Unido y Europa. A escala global, todo mundo debería tomar nota de los señalamientos del presidente saliente del Banco Central Europeo y preparar los paquetes de acciones anticíclicas y de estímulo a la actividad y el empleo –incluyendo acciones innovadoras, como la provisión de efectivo a los consumidores para estimular la demanda– que deberán aplicarse más pronto que tarde.

La primera reacción de un electorado británico, en el condado galés de Brecon y Radnorshire, fue rechazar sin miramientos al Partido Conservador –cuyos miembros impusieron a Johnson como jefe de gobierno sin mediar consulta electoral alguna más allá de su propio partido–. En B&R los liberal-demócratas reunieron 44 por ciento de los votos, hundiendo a los demás contendientes, incluidos los partidarios del Brexit, y reafirmaron su posición como fuerza política en ascenso, gracias a su consistente rechazo de una salida catastrófica y su apoyo a un segundo referendo. Tras tres años de titubeos e incertidumbre, esta actitud parece estar por convertirse en la posición mayoritaria de los parlamentarios de los diversos partidos y del conjunto del electorado.