Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Jueves 8 de agosto de 2019, p. 14

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la resolución de un amparo promovido por Carlos, un menor de edad quien padece del Síndrome de West, una encefalopatía epiléptica infantil. En su demanda pide que se emita un reglamento sobre el uso medicinal de la mariguana que le permita acceder a su tratamiento sin tener que importarlo.

Durante la sesión, cuando se iba a abordar el asunto, el ministro Javier Laynez informó: Esta segunda sala ha decidido que quede en lista el amparo en revisión 57/2019, pues el asunto es complejo y hay la revisión de algunas observaciones, por lo que esta sala quedó en que continúe en lista .

Presente en la sesión, la madre del menor, Margarita Garfias Hernández, afirmó que desde el 19 de julio de 2017, cuando se autorizó el consumo legal de mariguana medicinal, se ordenó emitir un reglamento que normaría la producción, venta y consumo de medicamentos con base en cannabis, lo que a la fecha no ha ocurrido.

Afecta terapias disponibles