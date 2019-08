Contiene las lágrimas para reconstruir el rompecabezas. Al no tener resultados, acudió a la capital del estado, Xalapa, donde los más altos mandos judicales ordenaron revisar las cámaras cercanas al lugar de los hechos y realizar un mapa de seguimiento . Lo que jamás cumplieron y el caso acumulaba negligencias y demora. Día y noche, junto a familiares, se apersonaba en la procuraduría a la espera de respuestas. González Báez prometía que Christian aparecería. “Una tarde el fiscal nos mandó a comer. Estábamos contentos, hicimos planes: llevarlo al médico, comprarle ropa y nunca regresar a Veracruz. Hasta nos reímos. Cuando regresamos, el funcionario me dio una palmada en la espalda y me dijo: ‘No se preocupe, al rato le entrego a su hijo’”. En ese momento María Eugenia lo supo: estaban jugando con ella. La ira se apoderó de ella, estalló y desde el fondo de su corazón, asegura, la única frase que pudo expresar fue: ¡Hijo de la chingada!

No se detuvo. Fue a la desaparecida Procuraduría General de la República. En la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada el trato no fue distinto.

Criminalizaron a su hijo y juzgaron a su pareja con hipótesis sin fundamento sobre si estaba involucrado con los cárteles, que si su compañera lo engañó y podía ser un crimen pasional.