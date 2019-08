Emir Olivares y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 8 de agosto de 2019, p. 7

Un hombre de nacionalidad haitiana murió el martes en una celda de aislamiento de la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapacula, Chiapas, donde la situación es de extrema vulnerabilidad , denunciaron organizaciones civiles nacionales e internacionales. Fuentes de la Secretaría de Gobernación (SG) confirmaron el deceso.

Señalaron que los enviados del Instituto Nacional de Migración (INM) se hallaban en la fiscalía del estado, donde se le practicaba la necropsia al cuerpo para determinar las causas del fallecimiento.