Vamos a actuar con mucha prudencia y a convencer, no a imponer nada. No vemos a los zapatistas ni siquiera como adversarios, mucho menos como enemigos. Pensamos que no tienen información completa , dijo.

El Presidente dijo que ese transporte irá de Boca del Cerro, Tenosique, a Palenque, Chiapas, por lo que –comentó– ellos a lo mejor no conocen bien esa zona .

Rechazó también que la habilitación del tren signifique daños. “No es tumbar árboles, no es destruir nada (…) ¿Cuál es el daño, si ya está la vía desde hace 70 años? O sea, si se tratara de hacer un tren de Palenque a San Cristóbal, pues entonces sí ”.

Del tema de salud, criticó a quienes defienden el Seguro Popular. “Quién es el que se atreve a defender el llamado Seguro Popular? La única explicación es que no tienen información suficiente, porque por lo general, con todo respeto, no salen de las oficinas, de los cubículos, los académicos no van al campo…Entonces, son todólogos, sabelotodo, pero están en las nubes, levitan, no tienen los pies sobre la tierra”.

Recordó que se dejaron las unidades incluso sin especialistas, por lo que habrá una selección de médicos y enfermeras, guardando las diferencias , como se hizo con la contratación de conductores de pipas de combustible para hacer frente al desabasto provocado por el huachicol.

Ratificó que para el año entrante se incrementará el presupuesto para Salud en más de 40 mil millones de pesos, recursos que saldrán del fondo catastrófico, el cual tiene 70 mil millones.

Al final de la conferencia informó que el 2 de septiembre realizará en Sonora la reunión del gabinete de seguridad, día en que también conversará con los padres de los niños de la guardería ABC fallecidos en el incendio de hace una década.