No pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos; tienen que reducir sus gastos y devolver el dinero a la hacienda pública, un porcentaje de esas prerrogativas. Es un llamado respetuoso, no es una orden, no es por la fuerza , agregó.

Ante los recursos legales que promovió la defensa del empresario para evitar la subasta, afirmó que el proceso no viola ninguna ley y no lo van a detener .

Ricardo Rodríguez Vargas, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, precisó que desde 2007, cuando Ye Gon fue detenido, se le notificó al empresario y a su esposa que la propiedad quedaba confiscada.

Luego de transcurrir los 90 días de ley sin respuesta, esa propiedad fue declarada en abandono, situación en la que se encuentra desde hace 12 años; sin embargo, sus abogados pretenden realizar una estrategia legal carente de sustento jurídico con el objeto de entorpecer la venta del inmueble , señaló el funcionario, quien consideró que la subasta es legal.

Al preguntar al Presidente si esa residencia perteneció, antes de Ye Gon, al ex senador priísta Germán Corona del Rosal, el mandatario no confirmó ni desmintió la información: No me quiero meter en eso, les pido que me comprendan, pero si ya hicieron la investigación, ya .

Por su parte, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, anunció la puesta en marcha de la plataforma Ciudadanos Alertadores, por medio del sitio www.alertadores.funcionpublica.gob.mx, en el que se podrán realizar denuncias anónimas sobre actos graves de corrupción.