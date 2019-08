T

al vez la pregunta clave sea: ¿necesita México tantos partidos, con tanto dinero y prerrogativas cada uno de ellos? Y, como cuestiones derivadas: ¿se necesitan tantas campañas y tanto derroche en ellas? ¿Se necesitan, por ejemplo, tantos miembros de los congresos legislativos en los niveles federal y estatales?

Sobre la mesa de discusión se ha puesto, para bien, el tema del presupuesto para la operación cotidiana de los partidos políticos en 2020. El Presidente de la República ha sugerido (con la fuerza que una sugestión suya puede tener) a los dirigentes de esas organizaciones que renuncien cuando menos a cincuenta por ciento del dinero que tendrán a su disposición. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, ha dicho a su vez que tal devolución sí es posible, aunque advirtió que cerrar la llave del dinero público podría abrir la del dinero privado, incluso el de orígenes oscuros o francamente ilícitos.

La pretensión de reducir sensiblemente las cantidades de dinero asignadas a las operaciones partidistas goza de gran aceptación popular. Los partidos políticos son entidades públicas que se han ganado a pulso un gran rechazo ciudadano. Pero reducir la corrupción y la inmoralidad en dichos partidos no pasa necesaria o solamente por la aplicación de una merma importante de recursos: hoy, en México, hay más partidos de los que se necesitan, y hay otros grupos (Felipe Calderón y Margarita Zavala, con su México Libre; Elba Esther Gordillo y grupos de maestros, con las Redes Sociales Progresistas) que se alistan en busca de obtener su registro y disfrutar de dinero y canonjías.